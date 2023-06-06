Hyundai Santa Fe 2024 создаётся не совсем традиционным способом
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Hyundai занимается доработкой нового кроссовера Santa Fe, при создании которого использован радикально новый подход. Свежая модель имеет "квадратный" дизайн и более высококлассный интерьер, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Фотографы-шпионы уже сделали несколько снимков тестируемого прототипа, а Санг Юп Ли, глава отдела глобального дизайна Hyundai и Genesis, рассказал о грядущем кроссовере в интервью MotorTrend. Санг Юп Ли, который недавно получил награду "Человека года в мире автомобилей 2023 года", сказал, что Santa Fe следующего поколения создавался не совсем традиционным способом.

Как он объяснил: "Люди покупают внедорожники из-за грузового пространства сзади", поэтому они разработали новую модель вокруг этой идеи. В частности это касается интерьера: дизайнера начинали с багажника, а затем продвигались вперед. Это полная противоположность тому, как обычно происходит при проектировании автомобиля.

Hyundai Santa Fe 2024 создаётся не совсем традиционным способом. Первые официальные подробности

Санг Юп Ли подвтердил, что селектор передач будет перемещен на рулевую колонку, а значок на рулевом колесе будет заменен четырьмя точками, которые представляют букву H в азбуке Морзе. Новый Santa Fe также будет иметь изогнутую цифровую комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему. Он также получит тонкие вентиляционные отверстия в стиле Palisade и блок климат-контроля с цифровым дисплеем.

Снаружи Santa Fe выглядит как нечто среднее между Land Rover Defender и Discovery. Прототипы пока сильно замаскированы, но видно, что он имеет рубленные формы.

Hyundai Santa Fe 2024 создаётся не совсем традиционным способом. Первые официальные подробности

Санг Юп Ли добавил, что у новой модели будет "бесшовный горизонтальный фонарь", как у Sonata и Grandeur. Это будет не простая горизонтальная линия, поскольку ей придана H-образная форма.