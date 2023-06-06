Hyundai Santa Fe 2024 создаётся не совсем традиционным способом

Hyundai занимается доработкой нового кроссовера Santa Fe, при создании которого использован радикально новый подход. Свежая модель имеет "квадратный" дизайн и более высококлассный интерьер, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Фотографы-шпионы уже сделали несколько снимков тестируемого прототипа, а Санг Юп Ли, глава отдела глобального дизайна Hyundai и Genesis, рассказал о грядущем кроссовере в интервью MotorTrend. Санг Юп Ли, который недавно получил награду "Человека года в мире автомобилей 2023 года", сказал, что Santa Fe следующего поколения создавался не совсем традиционным способом.

Как он объяснил: "Люди покупают внедорожники из-за грузового пространства сзади", поэтому они разработали новую модель вокруг этой идеи. В частности это касается интерьера: дизайнера начинали с багажника, а затем продвигались вперед. Это полная противоположность тому, как обычно происходит при проектировании автомобиля.

Санг Юп Ли подвтердил, что селектор передач будет перемещен на рулевую колонку, а значок на рулевом колесе будет заменен четырьмя точками, которые представляют букву H в азбуке Морзе. Новый Santa Fe также будет иметь изогнутую цифровую комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему. Он также получит тонкие вентиляционные отверстия в стиле Palisade и блок климат-контроля с цифровым дисплеем.

Снаружи Santa Fe выглядит как нечто среднее между Land Rover Defender и Discovery. Прототипы пока сильно замаскированы, но видно, что он имеет рубленные формы.

Санг Юп Ли добавил, что у новой модели будет "бесшовный горизонтальный фонарь", как у Sonata и Grandeur. Это будет не простая горизонтальная линия, поскольку ей придана H-образная форма.