Китай хочет ужесточить экспорт своих автомобилей

Компания Chery предложила ужесточить правила экспорта автомобилей из Поднебесной. Chery считает, что текущий подход к экспорту негативно сказывается на имидже китайских автомобилей за рубежом, и предлагает ряд мер для его улучшения, передает Day.Az со ссылкой на Quto.

Инь Тунъяо, председатель Chery Group, предложил создать систему сертификации и строго проверять экспортные компании. Он также высказал идею запретить экспорт подержанных автомобилей и бороться с неофициальными каналами поставок.

Важно отметить, что Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире к концу 2023 года, а Chery занимает второе место среди китайских производителей. Российский рынок играет значительную роль в экспорте Chery. Однако, компания столкнулась с нарушениями в экспортной деятельности и намерена принять меры для борьбы с этими проблемами.

Председатель Chery Group Инь Тунъяо предлагает создать стандарты качества, уточнить определения "подержанного автомобиля", ограничить экспорт новых машин из Китая, которые создают проблемы с послепродажным обслуживанием и разрушают рынок.

Кроме того, Инь Тунъяо предлагает поддерживать производств за пределами Китая. Эти идеи направлены на повышение имиджа китайских автомобилей и укрепление их позиций на мировом рынке.

Осенью прошлого года Chery запретила китайским дилерам параллельный импорт моделей Chery, Exeed и Jetour.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!