https://news.day.az/azerinews/1848641.html Pensiyalarla bağlı məlumat Bu ilin yanvar-iyun aylarında 20 247 şəxsə proaktiv qaydada yaşa görə əmək pensiyası təyin olunub. Day.Az bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir. Məlumata görə, onların 54,64%-ni kişilər, 45,36%-ni isə qadınlar təşkil edib.
Pensiyalarla bağlı məlumat
Bu ilin yanvar-iyun aylarında 20 247 şəxsə proaktiv qaydada yaşa görə əmək pensiyası təyin olunub.
Day.Az bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onların 54,64%-ni kişilər, 45,36%-ni isə qadınlar təşkil edib.
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