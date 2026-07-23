https://news.day.az/azerinews/1849705.html İyul ayının pensiyaları tam ödənildi - ŞAD XƏBƏR Respublika üzrə iyul ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, iyulun 14-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, bu gün isə bölgələr üzrə iyul ayının pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.
İyul ayının pensiyaları tam ödənildi - ŞAD XƏBƏR
Respublika üzrə iyul ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Belə ki, iyulun 14-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, bu gün isə bölgələr üzrə iyul ayının pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.
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