В рамках традиционного Фестиваля декоративно-прикладного искусства в старинной части Баку - Ичеришехер, перед галереей художеств Art Tower, созданы ковры Карабахской, Ширванской и Гянджинской школы в стиле стрит-арт, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль организован НПО Arts Council Azerbaijan и Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Куратор - Сабина Наджафова.

Ковры создали художницы Фарида Гараева, Тарана Алиева и Наджиба Исмайлова. Главная цель проекта - пропаганда древнего азербайджанского искусства ковроткачества и развитие Street art.

В ноябре 2010 года "Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане" внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Стрит-арт (уличное искусство) - направление в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический характер. Основной частью стрит-арта является граффити (иначе спрей-арт). К стрит-арту также относятся постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п. Художник создает свой стилизованный логотип - "уникальный знак" и изображает его на участках городского ландшафта. Самое главное в стрит-арте - не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу.

"Ковроткачество является одним из наиболее значимых и древних видов азербайджанского народно-прикладного искусства, традиции и секреты которого бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Ковер вбирает в себя желания и чувства того, кто его ткал, передавая нам хранимые тайны из глубины веков. Вот такой он, азербайджанский ковер, - древний, волшебный, полный символов и тайн. Можно изучать его годами и все равно находить что-то незнакомое, раскрывая все новые и новые загадки. Среди азербайджанских ковров выделяют Абшеронские, Гянджинские, Газахские, Ширванские, Шамахинские, Карабахские, Губинские, Нахчыванские и Тебризские. В этот раз мы представили лишь три образца. Фестиваль будет продолжен", - сказал Trend Life руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

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