Мне посчастливилось жить в прекрасной стране. Я восхищаюсь своим родным городом Баку, его культурой, искусством, архитектурой. Можно перечислять бесконечно все, чем могут гордиться жители Азербайджана.

Об этом в беседе с Day.Az сообщила заслуженная артистка Азербайджана, прима Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Инара Бабаева.

"Современный Баку прекрасен тем, что сочетает в себе и древние постройки, и шедевры современной архитектуры. Сегодня мы можем гордиться нашей столицей, нашей страной благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Их забота о нас, жителях страны, бесценна. Повышение пенсий и зарплат, озеленение городов, создание невероятной инфраструктуры и многое другое вызывают восхищение. Азербайджан сегодня находится на подъеме во всех областях своего развития. Благодаря вниманию Мехрибан Алиевой очень много интересного происходит и в области культуры. Ставятся новые спектакли, проходят международные фестивали, книжные ярмарки, и это очень радует", - сообщила заслуженная артистка.

"Я благодарна Фонду Гейдара Алиева за все культурные события, которые происходят у нас в стране и за рубежом и прославляют Азербайджан. Первый вице-президент Мехрибан Алиева познакомила мир с азербайджанской культурой и искусством. Сегодня нас слушают, нашу музыку знают, нашу культуру различают благодаря работе Фонда. Это большой успех и огромный труд. Наше государство принимает активное участие в развитии нашей страны во всех сферах, но отношение к культуре и искусству особенное. Когда мы видим такое трепетное отношение к себе, хочется еще больше работать над собой и достигать еще больших успехов. Мы, творческие люди, стараемся в свою очередь оправдать оказанное нам доверие. Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные для творческих людей условия. Мы будем преданно служить родине, народу, культуре и государству", - заключила Инара Бабаева.

Инара Бабаева отметила, что опера, как жанр, является вершиной театрального и исполнительского искусства. В этом жанре работать и достигать успехов не каждому под силу. Она добавила, что очень счастлива быть ведущей солисткой Азербайджанского театра оперы и балета, в котором, по ее словам, также как и во всех государственных учреждениях уделяется большое внимание талантливой молодежи и создаются все условия для ее развития.

"Если внимательно ознакомиться с деятельностью Театра, то можно увидеть, что там рука об руку взаимодействуют несколько поколений. Молодежь старается перенять мастерство у взрослого поколения, а любовь к общему делу помогает и сплачивает весь коллектив", - сказала она.

Свое первое образование И. Бабаева получила в Бакинской музыкальной академии, окончила бакалавриат, магистратуру, затем аспирантуру. Позже, поступив в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, овладела второй профессией - режиссер музыкального театра. Прошла стажировку во многих театрах мира, и это изменило ее мировоззрение и взгляд на современный театр.

"В этом году в моем творчестве случилось значимое событие - премьера оперы "Мехсети" на музыку Пики Ахундовой. Этот проект был реализован благодаря телеканалу "Культура" Азербайджанского телевидения, министерству культуры Азербайджана и нашему Театру оперы и балета. Премьера оперы прошла в рамках Международного фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева. Мне посчастливилось в спектакле воссоздать образ нашей поэтессы Мехсети Гянджеви, а также выступить в качестве режиссера-постановщика. А в прошлом году поставила первый детский мюзикл в Азербайджане "Аладдин", премьера которого прошла во Дворце имени Гейдара Алиева", - поделилась прима.

Говоря о планах, артистка сообщила, что работает над новыми ролями в Театре, кроме этого пишет учебник и пособие по вокалу.

Н. Гасымова