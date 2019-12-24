В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского состоялся концерт "Камерная музыка азербайджанских композиторов", организованный Союзом композиторов Азербайджана (СКА) при поддержке посольства Азербайджана в России, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

На открытии вечера атташе по вопросам культуры посольства Азербайджана в России, доктор философии по искусствоведению Нигяр Ахундова рассказала об истории развития азербайджанской классической музыки. Было отмечено, что музыка председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде завоевала сердца слушателей во многих странах мира, балеты композитора ставятся на лучших сценических площадках мира - от Хельсинки до Нью-Йорка, Берлина, Стамбула.

"Будучи ученицей великого Гара Гараева, Фирангиз Ализаде в своих произведениях в новом стиле представляет восточную музыку, приоткрывает секреты философии и эстетики мугама", - сказала Нигяр Ахундова.

Профессор Фирангиз Ализаде представила молодых исполнителей - участников этого концерта, многие из которых являются лауреатами международных конкурсов. Она рассказала об особом внимании, уделяемом в Азербайджане молодым исполнителям и композиторам.

В программе концерта были исполнены сочинения классиков азербайджанской музыки - Соната для скрипки и фортепиано Гара Гараева, "Танец" из балета "1001 ночь" Фикрета Амирова, "Скерцо" для виолончели и фортепиано Огтая Зульфугарова, а также произведения современных композиторов - "Мугамсаягы" для струнного квартета Фирангиз Ализаде, "Мольба" для скрипки и фортепиано Азера Дадашева, "Каприс" для скрипки и альта Ильхама Азманлы, "Одинокий путник" для скрипки и фортепиано Турала Мамедли. Эти произведения прозвучали в исполнении Умиды Аббасовой (скрипка), Эмина Гусейнова (скрипка), Назрин Асланлы (скрипка), Ильгара Рзаева (альт), Орхана Гусейнова (виолончель), Саиды Тагизаде (фортепиано), Турала Мамедли (фортепиано). Концерт был встречен бурными аплодисментами многочисленных гостей.