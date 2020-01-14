В Центре Гейдара Алиева состоится концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика" и пианиста Люки Дебарга

В Центре Гейдара Алиева 14 марта состоится концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика" и пианиста Люки Дебарга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на концерте будут исполнены произведения таких выдающихся композиторов как Ференц Лист, Кшиштоф Пендерецкий, Мечислав Вайнберг и Милош Магин.

Билеты можно приобрести в кассах Центра, на сайте iTicket.az и в пунктах продажи.

Камерный оркестр из молодых музыкантов прибалтийских стран создан в 1997 году скрипачом Гидоном Кремером. За короткое время оркестр превратился в профессиональный коллектив мирового уровня и получил международное признание.

"Кремерата Балтика" выступила более чем в 50 странах мира, дала свыше тысячи концертов в 600 городах. В 2002 году коллектив был удостоен премий "Грэмми" и "Эхо" (ECHO). Оркестр выпустил более 20 компакт-дисков.

С 2003 года "Кремерата Балтика" организовывает в Латвии собственный фестиваль.

Французский пианист Люка Дебарг сотрудничает с Гидоном Кремером и оркестром "Кремерата Балтика" с 2017 года. В 2018 году Дебарг принял участие в гастролях коллектива в Китае и Японии.

Люка Дебарг выступал с ведущими симфоническими оркестрами в самых престижных концертных залах мира. Помимо академического репертуара, он исполняет джаз, а также сочиняет музыку.

В 2014 году Люка Дебарг занял первое место на 9-м Международном конкурсе пианистов в городе Гайар, а в 2015 году - стал одним из лауреатов 15-го Международного конкурса имени Чайковского. В 2017 году коллектив удостоен престижной награды Германии "Эхо Классик" (ECHO Klassik).