Айгюн Кязымова и азербайджанские солдаты передают привет из Шуши - ФОТО - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова на своей странице в Instagram поделилась видеокадрами и фотографиями, сделанными в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На своей странице в социальной сети народная артистка отметила, что находясь в городе Шуша, испытывает двойственные чувства.
"Видя наших доблестных военнослужащих, испытываешь гордость... Вспоминая шехидов, чтя их память - скорбишь... Столько чувств переживаешь в один момент. За то, что мы ступаем на эту землю вновь и вновь гордишься нашим народом, государством и армией", - написала она в Instagram.
Также Айгюн Кязымова поделилась видеороликом, в котором азербайджанские солдаты передают привет из города Шуша.
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