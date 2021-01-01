Из Германии в Азербайджан - музыка Победы от Нармин Наджафли

Молодая азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов Нармин Наджафли исполнила произведение "Прелюдия-скерцо" композитора Адиля Бабирова.

Исполнение пианистка посвятила Великой Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что режиссер музыкального видеопроекта - Рамиль Алекперов, оператор - Орхан Гурбанов, звукорежиссер - Турал Мамедли, режиссер монтажа - Анар Бахтияроглу, продюсер - Эльнур Джабраилов, руководитель проекта - Аббас Гулиев.

Напомним, что Нармин Наджафли родилась в Баку в 1996 году. Она выпускница музыкальной школы имени Бюльбюля. В настоящее время проходит обучение в Ганноверской Высшей школе музыки и театра. Выступления Наджафли с успехом проходили во Франции, США, Италии, России, Бельгии и Великобритании.

По словам Нармин Наджафли, когда началась Вторая Карабахская война, она находилась в Германии. Несмотря на то, что она была вдалеке от Азербайджана, но очень остро чувствовала все, происходящее на Родине. Наджафли принимала активное участие в информационной войне. А затем, приняла решение приехать в Баку. Пианистка отмечает, что она рада и счастлива стать свидетельницей Великой Победы Азербайджана.