"Познаем наше христианское наследие" - Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц в Баку

В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Познаем наше христианское наследие" ("Xristian irsimizi tanıyaq") представлен видеоролик, посвященный храму Русской православной церкви - Кафедральному собору Святых Жён-Мироносиц, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Собор Святых Жён-Мироносиц в Баку был построен в 1909 году по проекту русского архитектора Фёдора Михайловича Вержбицкого при финансовой поддержке и частных пожертвованиях азербайджанского мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Во время своего визита в Азербайджан 27 мая 2001 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II объявил этот храм святым местом и присвоил ему статус главного кафедрального храма Бакинской и Азербайджанской епархии Московского патриархата. На церемонии открытия присутствовали общенациональный лидер Гейдар Алиев, члены правительства, посольства и религиозные лидеры.

Напомним, что в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" представляются короткометражные видеоролики, посвященные охраняемым государством церквям, другим находящимся в Азербайджане религиозным храмам, святыням, относящимся к христианской религии.

Ранее были представлены видеоролики, посвященные Албанской церкви в селе Киш Шекинского района, Албано-удинской церкви Чотари в поселке Нидж Габалинского района, храму Кюрмюк XIX века в Гахском районе Азербайджана, Албанской церкви (Трехсвятительская церковь) в Шеки.