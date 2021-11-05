В Международном центре мугама отметили 120-летие со дня рождения Хана Шушинского

В Международном центре мугама в Баку состоялся музыкальный вечер "Havalansın Xanın səsi", посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Хана Шушинского (Исфандияр Джаванширов,1901-1979), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Вечер проведен в рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана по случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне.

В начале вечера прозвучала запись песни "Şuşanın dağları" в исполнении мастера мугама.

В своем выступлении первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев проинформировал присутствующих о мероприятиях, организуемых в преддверии Дня Победы.

Было отмечено, что 20 августа исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося мастера азербайджанского мугама Хана Шушинского. Он был уникальным исполнителем мугама, а также является автором ряда песен и теснифов - "Şuşanın dağları", "Məndən gen gəzmə", "Ay gözəl".

Было подчеркнуто, что в первую годовщину Победы в 44-дневной Отечественной войне мы также отмечаем и 120-летие со дня рождения Хана Шушинского. Песня ханенде "Şuşanın dağları" дает представление о прекрасной Шуше тем, кто ее не видел.

Эльнур Алиев также отметил, что многие известные деятели культуры и искусства родом из города Шуша.

Доктор философии по искусствоведению Айбениз Новрасли рассказала о жизни и творческом пути известного ханенде. Она отметила, что Хан Шушинский был известен не только в Азербайджане, но и во всех странах Ближнего Востока. Хан Шушинский с большой любовь пропагандировал азербайджанскую музыку.

В своем выступлении сын Хана Шушинского Аслан Джаванширов выразил признательность за организацию мероприятия министерству культуры и Международному центру мугама.

Он подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание азербайджанскому мугамному искусству, сегодня эту политику успешно продолжают Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Далее мероприятие продолжилось художественной программой, на которой были представлены прекрасные музыкальные номера.

Выступления народных артистов Азербайджана Мелекханым Эйюбовой, Назакят Теймуровой, Мансума Ибрагимова, заслуженных артистов Тайяра Байрамова, Севиндж Сарыевой, Эльнура Зейналова, Бабека Нифталиева, ханенде Илькина Ахмедова, Айтян Магеррамовой и Раваны Гурбановой, а также учащихся Агдамской детской музыкальной школы имени Хана Шушинского были встречены бурными аплодисментами публики.