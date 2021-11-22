В Баку на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти Фикрета Амирова

Сегодня на Аллее почетного захоронения в Баку прошло мероприятие, посвященное 99-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, Героя социалистического труда, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, члена-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Фикрета Амирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, родные и близкие выдающегося композитора. На могилу Фикрета Амирова были возложены цветы, почтена память великого композитора.

Выступившие первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Франгиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли рассказали о жизни и творчестве Фикрета Амирова, которое вписано золотыми буквами в славную летопись национального искусства и мировой музыкальной культуры.

Было подчеркнуто, что творчество Фикрета Амирова - национальное достояние, а жизнь - яркий пример беззаветного служения искусству и людям, преданности высоким духовным идеалам. Фикрет Амиров заложил основы жанра симфонического мугама, создал незабываемые музыкальные произведения, завоевавшие славу во всем мире. Сочинения композитора исполняли известные оркестры мира под управлением именитых дирижеров. Произведения Фикрета Амирова и по сей день звучат не только в Азербайджане, но и во всем мире, что играет большую роль в популяризации национальной музыкальной культуры. Наряду с тем, что Фикрет Амиров был великим композитором, он также был прекрасным человеком, истинным интеллигентом и патриотом. Было отмечено, что начинается подготовка к серии мероприятий в связи с предстоящим 100-летним юбилеем Фикрета Амирова, которые пройдут в стране и за рубежом.

Дочери Фикрета Амирова - Афаг и Севиль ханум от имени семьи выразили признательность за добрую память об отце всем, кто хранит и развивает оставленное композитором великое творческое наследие.