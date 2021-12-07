Во Дворце Гейдара Алиева покажут спектакль, посвященный Низами Гянджеви

Во Дворце Гейдара Алиева 29 декабря пройдет премьера спектакля Beş qapı ("Пять дверей"), посвященная Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа. Начало - в 19:00, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль поставлен по мотивам сборника эпических поэм Xəmsə ("Пятерица"), который является основным произведением классика азербайджанской литературы Низами Гянджеви (1141-1209). Все пять поэм - "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун" написаны в стихотворной форме маснави (двустиший).

Проект реализуется Дворцом Гейдара Алиева и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств (АГУКИ) при поддержке министерства культуры. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, автор сценария - Шахин Мусаоглу, композитор - Тамилла Асадова.

Авторы представляют возможность раскрыть пять поэм в своеобразной форме - посредством входа в пять дверей, которые являются порталами в прошлое. Спектакль поставлен в театрализованной и хореографической концепции с элементами искусства пантомимы.

Образы воплотят студены АГУКИ, что также поможет им в самосовершенствовании. Помимо пропаганды наследия Низами Гянджеви, это является одной из целей проекта для поддержки молодых талантов.

Билеты можно приобрести во всех кассах Баку. Цена - от 10 манатов.

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