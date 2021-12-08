В Баку торжественно отметили юбилей Gənclərə dəstək

Проект Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") отмечает пятилетие. К этой юбилейной дате в Зале камерной и органной музыки Филармонии состоялся концерт Gənclərə dəstək 5 il sizinlə ("Поддержка молодежи, 5 лет с вами"), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На концерте сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов исполнили лауреаты республиканских и международных конкурсов: скрипачи - Хадиджа Гаджили, Зейн Джафаров, Саида Ахмедова, Нурджан Гамидли; пианисты Али Талыбов, Севиндж Агаева, Томрис Эйвазлы, Хадиджа Джахангирова, Зейнаб Ализаде, Туран Джафарзаде, Айла Панахова, Валерия Олховая, Инджи Велизаде, вокалист Омар Бабирли, исполнительница на флейте Рахиля Назарова, ханенде Исфандияр Дадашов, исполнитель на гармони Амин Буньятов.

Также под управлением заслуженного учителя Тараны Юсифовой выступил хор Азербайджанской национальной консерватории. Концертмейстер программы - заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева.

Концерт юных дарований был встречен публикой с большим интересом, а для самих музыкантов было огромной честью выступить на пятилетии любимого проекта.

Вечер запомнился завораживающими по своей красоте музыкальными произведениями, великолепным исполнением и несмолкающими аплодисментами зрительской аудитории.

Отметим, что автор идеи проекта Gənclərə dəstək - директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед, режиссер-постановщик Азербайджанской государственной академической филармонии Айла Керимова-Закария.

Цель проекта - сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

За пять лет организаторами проекта было вложено много труда и сил в его реализацию. За эти годы много новых талантов открыто среди представителей азербайджанской молодежи.

А все началось с концерта молодых музыкантов, который состоялся в Зале камерной и органной музыки 15 ноября 2016 года. На том памятном концерте присутствовал и ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли. После концерта у директора Филармонии, народного артиста Мурада Адыгезалзаде возникла идея создания проекта Gənclərə dəstək и проведения подобных концертов на постоянной основе.

С тех пор состоялось множество концертов. Каждый из которых - это своеобразное посвящение, ведь программы отличаются разнообразием музыкальных жанров, что привлекает широкую аудиторию и вызывает интерес публики. В рамках проекта проходят вечера вокальной и фортепианной, камерной и инструментальной музыки. Особое место в проекте занимает мугам.

В концертах регулярно принимают участие победители республиканских и международных конкурсов. Это является стимулом для других юных дарований постоянно работать над собой и добиваться высоких результатов. Зачастую программы проходят с участием Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством его директора, заслуженной артистки Наргиз Алиевой.

За эти годы проект Gənclərə dəstək вышел и на международный уровень. В концертном сезоне 2016-2017 годов самые яркие и активные участники проекта - студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) получили сертификат для выступления на IX Габалинском международном музыкальном фестивале. Также в рамках проекта состоялся совместный концерт Студенческого симфонического оркестра БМА с артистами Московского театра "Геликон-Опера". Участники проекта успешно принимают участие в ежегодно проводимом в республике Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли.