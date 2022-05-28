Азербайджанские фильмы покажут на кинофестивалях в Турции и Панаме

Фильмы азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "100 il şərəfli ömür" (100 лет славной жизни) и "Nobel qardaşlarının ilk uğuru" (Первый успех братьев Нобель) представят нашу страну на международных кинофестивалях.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend режиссер Джалаладдин Гасымов.

Фильм "100 il şərəfli ömür" будет продемонстрирован на международном кинофестивале в Панаме - Panama Series Festival-2022. Показ состоится 10 июня.

Фильм "Nobel qardaşlarının ilk uğuru" вошел в программу фестиваля AİZANOI QISA FİLM, который пройдет в городе Кютахья (Турция). Показ состоится 4 июня.

Отметим, что 36-минутная картина "100 il şərəfli ömür" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и всего Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. В фильме также рассказывается о взаимоотношениях главного персонажа с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбе с другим меценатом и нефтепромышленником - Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России. Редактор кинопроекта - Акпер Гошалы, текст читает народный артист Эльдост Байрам.

Фильм "Nobel qardaşlarının ilk uğuru" повествует о том, как в 1874 году Роберт Нобель впервые побывал в Баку и понял, что нефть - дело очень выгодное. В 1875 году он вновь приехал в Баку и за 25 тысяч рублей купил у Тифлисского общества маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчи. В мае 1879 года в Баку была основана крупнейшая иностранная нефтепромышленная фирма - "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)".

В качестве учредителей выступали братья Нобель (Людвиг, Роберт и Альфред) и их друг - полковник гвардейской артиллерии (впоследствии генерал) барон Петр Бильдерлинг. Основной капитал составил три миллиона рублей. За короткое время компаньоны стали владельцами промыслов в Сураханы, Балаханы, Бибиэйбате. В итоге фирма стала одной из крупнейших по добыче, переработке и транспортировке нефти, что заложило в том числе основу Фонда Нобелевской премии. "БраНобель" вела нефтедобычу и нефтепереработку в Баку и Челекене, создала собственную сеть транспортировки и сбыта, включавшую в себя нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, в частности, было налажено собственное производство соды и серной кислоты. При основании компании в неё вошли активы, приобретенные братьями Нобель и компаньонами, в Баку в 1870 годах.

Отметим, что две эти работы режиссера Джалаладдина Гасымова уже были представлены и завоевали кинонаграды различных международных фестивалей.