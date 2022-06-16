Освобожден от должности директор Дворца Гейдара Алиева
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Директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов освобожден от занимаемой должности.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что Рамиль Гасымов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора.