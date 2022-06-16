https://news.day.az/culture/1471369.html Освобожден от должности директор Дворца Гейдара Алиева
Освобожден от должности директор Дворца Гейдара Алиева
Директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов освобожден от занимаемой должности.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве культуры Азербайджана.
Было отмечено, что Рамиль Гасымов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора.
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