Азербайджанский вокалист занял первое место на конкурсе в США

Молодой талантливый вокалист, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Урфан Джафаров занял первое место на международном конкурсе American Protege Vocal Competition 2022. Об этом сообщил Trend сам вокалист, передает Day.Az.

Конкурс проходил в Нью-Йорке (США), Урфан Джафаров в режиме прямого включения (онлайн) выступил, представив на суд жюри конкурса семь оперных арий, одну из которых исполнил без инструментального сопровождения (а капелла).

Азербайджанский вокалист занял первое место среди представителей 21 страны, все они являются лауреатами известных международных вокальных конкурсов. Среди конкурсантов American Protege Vocal Competition 2022 вокалисты из Австрии, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Индии, Индонезии, Ирана, Японии, Литвы, Малайзии, Новой Зеландии, ОАЭ и ряда других стран.

Заняв первое место в этом конкурсе, Урфан Джафаров получил право выйти сразу в финал престижного конкурса American Protégé International Vocal and Opera Singers Competition 2023, который пройдет в известном концертном зале в Нью-Йорке - Карнеги-холл в январе 2023 года.

Отметим, что Урфан Джафаров - лауреат республиканских и международных конкурсов, выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Его педагог - народная артистка Азербайджана, профессор, оперная певица Хураман Гасымова.