Ведущие солисты Киевской и Литовской национальной оперы с блеском выступили в балете «Дон Кихот»

Автор: Нигяр Алиева

3 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ балета "Дон Кихот" Л.Минкуса Главные партии в спектакле исполняли прима-балерина Литовского Национального театра оперы и балета, обладатель первых премий и золотых медалей международных конкурсов артистов балета Олеся Шайтанова (партия Китри) и премьер Национальной оперы Украины, Заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов артистов балета Ярослав Ткачук (партия Базиля).

Балет "Дон Кихот" является одним из самых любимых публикой классических балетов и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию. И в этот раз балет прошел при полном аншлаге.

Наряду с гастролерами в спектакле с большим успехом выступили ведущие солисты балетной труппы Азербайджанского театра оперы и балета - Заслуженные артисты республики Самир Самедов, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Тимур Одушев, Сеймур Гадиев, Самира Мамедова и др.

Балетом дирижировал лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

По окончании спектакля зрители, выражая свой восторг, долго не отпускали солистов со сцены, награждая их бурными нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!".