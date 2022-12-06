Он был знатоком мира мугама… - в Баку состоялся концерт, посвященный 130-летию Ахмеда Бакиханова

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 130-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного представителя азербайджанской музыкальной культуры, мастера игры на таре, педагога Ахмеда Бакиханова (1892 - 1973 годы), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло при организации министерства культуры Азербайджана.

Выступая перед началом концертной программы, заслуженный артист Азад Шукюров отметил, что видный исполнитель на таре Ахмед Бакиханов, внесший ценный вклад в сокровищницу музыкального искусства Азербайджана своим многогранным творчеством, являлся знатоком мира мугама.

Было отмечено, что исполненные им мугамы, а также написанные песни и теснифы занимают достойное место в золотом фонде азербайджанской музыки.

Далее доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы, выдающийся исполнитель на таре, народный артист, профессор Рамиз Гулиев, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Казымов, заслуженный журналист Иттифаг Мирзабейли рассказали о жизни и творчестве Ахмеда Бакиханова.

Затем слово было передано музыке. В программе выступили Ансамбль народных инструментов имени Ахмеда Бакиханова, известные исполнители и музыканты.