В Баку приедет рекордное количество артистов из России - ФОТО - ВИДЕО
В Баку приедет рекордное количество артистов из России в рамках гастролей Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького из Владивостока, которые с 1 по 9 июля пройдут на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
В гастролях примут участие около 150 актеров и творческого коллектива, что является рекордным показателем. Российские артисты уже приобрели билеты, и с нетерпением ждут выезда в Баку. Многие артисты предвкушают встречу с Баку, так как никогда не были в нашем городе. Также уже укомплектованы пять больших фур с декорациями, реквизитом и костюмами, которые на днях начнут свой путь к нам в Баку. Гости приедут за несколько дней до начала представлений, для них будет организована культурная и экскурсионная программа, говорится в сообщении.
Гастроли организованы в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.
Начало спектаклей - в 19:30. Справки по телефону: 012 493 00 63. Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az (ссылки ниже).
Старейший академический театр драмы Дальнего Востока представит свои лучшие спектакли -
"Мастер и Маргарита" (12+) - 1, 2 июля
"Поминальная молитва" (12+) - 4 июля
"Иванов" (12+) - 5 июля
"Эдит и ее демоны" (12+) - 6, 7 июля
"Собака на сене" (12+) - 8 июля
"Крейсера" (12+) - 9 июля
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az
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