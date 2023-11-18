"Мистические миры" в Баку: захватывающие дух картины Вадуда Муаззина

В Музейном центре в Баку состоялось открытие персональной выставки художника Вадуда Муаззина под названием "Мистические миры", сообщает Day.Aze.

Выставка организована в рамках отмечаемого в этом году 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. В экспозицию вошли около 50 работ художника, отражающие просторы лесов, глубину человеческих портретов, грациозность и необыкновенную красоту скакунов, захватывающие пейзажи Азербайджана.

Выступая на мероприятии, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Агали Ибрагимов отметил, что Вадуд Муаззин с огромной любовью относится к живописи.

"Его произведения были представлены во многих странах мира и вызвали большой интерес у публики. На этой выставке представлены очень красивые пейзажи Азербайджана, глубокие портреты, выполненные с большим мастерством. Главное, что работы таких художников, как Вадуд Муаззин останутся в качестве наследия будущим поколениями", - сказал Агали Ибрагимов.

В своих выступлениях народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов и заслуженный деятель искусств, профессор, искусствовед Зиядхан Алиев подчеркнули, что это пятая по счету персональная выставка живописца Вадуда Муаззина в Азербайджане. Было отмечено, что в экспозицию вошли полотна художника, отражающие красоту природы, неповторимое очарование лесов Азербайджана.

Выступившие отметили, что Вадуд Муаззин ещё и прекрасный музыкант, ханенде.

В свою очередь Вадуд Муаззин выразил признательность организаторам выставки и всем присутствующим на вечере.

"Мистические миры" - моя пятая выставка в Азербайджане и четвёртая, организованная в Музейном центре. Стараюсь показать на своих полотнах красоту природы, пейзажи Азербайджана притягивают моё внимание. Все вошедшие в экспозицию произведения написаны в последние годы. Среди них есть работы, созданные в непривычном мне стиле, и я впервые представляю их здесь", - сказал автор.

Он добавил, что каждый уголок Азербайджана прекрасен. "Я много ездил по районам Азербайджана, и поверьте мне, все, что я видел - прекрасно. Но эту красоту надо уметь увидеть. И мой долг как художника показать ее в своих работах", - подчеркнул Муаззин.

Отметим, что Вадуд Муаззин родился в 1960 году в Ардебиле. Участник персональных и коллективных выставок в США, Канаде, Германии, Франции. Наряду с картинами, художник также создаёт скульптуры. Вадуд Муаззин также занимался преподавательской деятельностью в области искусства.

Выставка "Мистические миры" вызвала большой интерес публики. На полотнах автора с таинственными лесами, шелестящей листвой и сказочным светом оживает волшебство природы. Неотъемлемая часть искусства Муаззина - скакуны, которых он изображает на своих картинах. Великолепное изящество и необузданная свобода лошадей прекрасно проявляются в сюжетном исполнении автра, и приглашают зрителей в путешествие по дикой природе. В портретах Вадуда Муаззина обнажается человеческая душа, каждый взгляд с них несет в себе нерассказанные истории, а каждое касание кистью открывает замысловатый гобелен человеческого опыта. Выставка "Мистические миры" приглашает зрителя окунуться в завораживающий мир, где высокое искусство и красота природы идеально сочетаются, где царит магия и раскрываются чудеса природы.

Экспозиция продлится до 21 ноября 2023 года. Вход свободный.

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