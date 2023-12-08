Поход Семи героев против Фив

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя, 16 и 17 декабря в 19:00, состоится премьера спектакля "Антигона", поставленного заслуженным артистом Нофелем Велиевым по одноименному произведению французского драматурга Жана Ануя, сообщает Day.Az.

Художник-постановщик - Тельман Шихиев, композитор - Ройя Гусейнова, хореография и пластика - Джейхун Дадашев. В ролях - заслуженная артистка Азербайджана Гюшвер Шарифова, актеры Керем Хадызаде, Айгюн Фатуллаева, Анар Сейфуллаев, Рашад Сафаров, Абдул Рзаев, Хилал Демиров, Шабнам Гусейнова, Кенуль Абилова, Фарида Гурбанова, Ильхан Садыгов, Нурлан Сулейманов, Умман Будагова.

Произведение Жана Ануя "Антигона" представляет собой трагедию, вдохновленную греческой мифологией и одноименной пьесой Софокла. Пьеса была впервые поставлена в Париже в Театре л'Ателье 6 февраля 1944 года, во время нацистской оккупации. Пьеса намеренно двусмысленна в отношении неприятия власти (представленной Антигоной) и принятия ее (представленного Креоном). Однако параллели с Французским сопротивлением и нацистской оккупацией очевидны. В трагедии "Антигона" Софокл вскрывает один из конфликтов современного ему общества - конфликт между родовыми неписаными законами и законами государственными.

Сюжет "Антигоны" взят из мифа о походе Семерых против Фив. Двое сыновей знаменитого своими несчастьями царя Эдипа, Этеокл и Полиник, после смерти отца должны были править Фивами вместе. Но Этеокл вскоре изгнал Полиника из города. Полиник бежал к аргосскому царю Адрасту, женился на его дочери и призвал величайших героев Греции на помощь в изгнании из Фив беззаконника Этеокла. К Полинику присоединились шесть славных вождей - так и был организован Поход Семерых. Под стенами Фив братья Этеокл и Полиник сразились в поединке, убив в нем друг друга.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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