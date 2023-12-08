В Баку пройдет Azerbaijan Dance Cup

10 декабря в 9.00 в Союзе театральных деятелей Азербайджана состоится конкурс на Кубок Азербайджана по танцам, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщает Day.Az.

Соревнование пройдет по возрастным категориям: малыши (3-6), дети (7-10), юниоры (11-15), взрослые (16-25 yaş), профессионалы (25+), в номинациях: фольклор-этника, фольклор-стилизация, фольклор-шоу, танцы народов мира, хип-хоп шоу, акробатические танцы, шоу-танцы, болливуд, беллиданс, классические индийские танцы, чирданс и классические виды в соло, дуэтах, малых и больших группах, ансамблях и больших ансамблях.

В состав жюри вошли хореографы и преподаватели - Ульвия Гасанова, Рима Мамедова, Фархад Алиев, Натаван Алиева, Фарид Ибрагимов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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