Christie's выставляет на аукцион картину «Близкий друг» Рене Магритта

Аукционный дом Christie's объявил, что 7 марта в Лондоне выставляет на аукцион картину Рене Магритта "Близкий друг" (L'ami intime) в рамках распродажи, посвященной столетию сюрреалистического движения в искусстве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, крупная работа художника-сюрреалиста, не выставлявшаяся на всеобщее обозрение четверть века, может принести на аукционе в следующем месяце 50 миллионов фунтов стерлингов (64 миллиона долларов).

Полотно включает в себя несколько фирменных мотивов бельгийского художника, в том числе мужчину в шляпе-котелке и пушистые белые облака на голубом небе. На этой картине, завершенной в 1958 году, мужчина изображен спиной, обращенный лицом к холмистому пейзажу. Багет и бокал для вина парят на переднем плане. Оливье Камю, заместитель председателя Christie's по импрессионистскому и современному искусству, сказал, что "в высшей степени поэтичная, в высшей степени мечтательная" картина входит в число немногих наиболее важных работ Магритта, находящихся в частных коллекциях. Последний раз "Близкий друг" была представлена широкой публике в Брюсселе в 1998 году, а на аукцион выставляется впервые с 1980 года. Ее предпродажная оценка составляет от 30 до 50 миллионов фунтов стерлингов (от 38 до 64 миллионов долларов).

Умерший в 1967 году Магритт, по замечанию Камю, стал самым "востребованным" из всех сюрреалистов. В отличие от работ его современников, таких как Сальвадор Дали, в творчестве бельгийца можно найти мало конкретных культурных или религиозных отсылок.

"Магритт никогда ничего не объяснял, - отмечает Камю. - Даже названия его картин были подсказаны друзьями. В работах Магритта никогда не было и намека на религию, или особую историю, или что-либо еще. Это абсолютно концептуальные, чистые, мощные, волнующие, замечательные, безмолвные картины. Они доступны каждому".

Работа, выставленная на продажу в марте, принадлежит коллекции покойного Гилберта Каплана - основателя издания Institutional Investor и его жены Лены Каплан.

Перед продажей на аукционе Christie's картина будет выставлена в Лос-Анджелесе 5 и 6 февраля, в Нью-Йорке 9-14 февраля, в Гонконге 21-23 февраля и в Лондоне 1-7 марта.

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