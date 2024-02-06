Скончалась выдающаяся балерина и хореограф Рафига Ахундова

На 93-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка Азербайджана, выдающаяся балерина и хореограф Рафига Ахундова, сообщает Day.Az.

Церемония прощания пройдет в 12.00 в Тезе Пир. Похороны состоятся на второй Аллее почетного захоронения.

Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Окончив Бакинское хореографическое училище, где её педагогом была легендарная Гамар Алмасзаде. В 1951-1952 годах проходила курсы в Большом театре в Москве. С 1952 года начала работать в Государственном театре оперы и балета. В числе её партий - "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Анана и др. Совместно с мужем, прославленным балетмейстером и хореографом, народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик". С 1971 года была балетмейстером, а с 1990 года - главным балетмейстером театра. В различные годы работала балетмейстером и педагогом в Алжире, Швеции, Египте, Бельгии, России и Турции, где ставила балеты азербайджанских классиков.

Allah rəhmət eləsin

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