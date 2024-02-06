Народная артистка Рафига Ахундова забрала с собой целую эпоху. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова.

"Те артисты, которые имели счастье работать с Рафигой Ахундовой, учиться у нее, сегодня осиротели. В моей душе навсегда останется любовь, уважение и чувство глубокой благодарности к Рафиге ханум. Ведь именно она когда-то давно поверила в меня, вывела на большую сцену и открыла мир настоящего балета. Моя память навсегда сохранит те дни, когда Рафига ханум была рядом. Я буду помнить все подробности: ее жесты, голос, каким мудрым и добрым человеком она была, как бесконечно любила свою профессию и учила этому артистов. Единственное, что хоть как-то может утешить балетный мир сегодня - это то, что она будет жить в наших сердцах. До тех пор, пока мы будем помнить Рафигу Ахундову и продолжать ее дело, она будет с нами!" - отметила народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова.

Народная артистка Азербайджана, выдающаяся артистка балета и хореограф Рафига Ахундова скончалась на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Она окончила Бакинское хореографическое училище (сейчас - Бакинская академия хореографии), где ее педагогом была легендарная Гамар Алмасзаде.

В 1951-1952 годах Рафига Ахундова проходила курсы в Большом театре России. С 1952 года она начала работать в Государственном театре оперы и балета (сейчас - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). С 1971 года она была балетмейстером, а с 1990 года - главным балетмейстером театра.

Рафига Ахундова исполняла партии в таких постановках, как "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Адана и т.д.

Совместно с супругом, прославленным балетмейстером и хореографом, народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым она поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик".

В различные годы Рафига Ахундова работала балетмейстером и педагогом в Алжире, Швеции, Египте, Бельгии, России и Турции, где ставила балеты азербайджанских классиков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!