Народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф" Мовлуд Сулейманлы будет похоронен в Шамахы, сообщили Day.Az в Союзе писателей Азербайджана.

Мовлуд Сулейманлы будет похоронен в Шамахы согласно собственному завещанию.

Напомним, что Мовлуд Сулейманлы скончался 21 февраля на 81-м году жизни.

15 февраля он перенес инсульт и в тот же день был помещен в реанимационное отделение Клинического медицинского центра.

Мовлуд Сулейман оглу Балакишиев (Мовлуд Сулейманлы) родился 18 марта 1943 года. Трудовую деятельность он начал в 1968 году на Азербайджанском радио. С 1992 по 2009 годы занимал должность заместителя председателя по радио на Азербайджанской государственной телерадиокомпании. Мовлуд Сулейманлы также занимал различные должности на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, в журналах "Ulduz" и "Azərbaycan". В 1964 году в газете "Azərbaycan gəncləri" было опубликовано стихотворение Сулейманлы "Əllərim". Позже вышла в свет книга стихов автора под названием "Bir ünvan". В 1979 году была издана его книга "Ayın aydınlığında", которая привлекла внимание литературной общественности. Автор получил большую известность как прозаик.

По произведениям писателя поставлены театральные спектакли, по его сценариям сняты фильмы.

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