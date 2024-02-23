В Национальной библиотеке Катара открылась книжная выставка «Культура Азербайджана, имеющая древние корни»

В рамках Дней культуры в Национальной библиотеке Катара открылась книжная выставка под названием "Культура Азербайджана, имеющая древние корни", а также презентация книги "Великий азербайджанский поэт Низами", переведенной на арабский язык выдающимся ученым-востоковедом, академиком Евгением Бертельсом и мероприятие под названием "Мухаммед Физули - поэт трех языков".

Как сообщает Day.Az, выступивший на мероприятии государственный секретарь Катара, президент Национальной библиотеки Катара доктор Хамад бин Абдель Азиз Аль-Кувари подчеркнул, что сотрудничество между Катаром и Азербайджаном в различных сферах развивается по восходящей. Он охарактеризовал проведение Дней азербайджанской культуры в Катаре как значимое событие в сфере культурного сотрудничества и пожелал успехов делегации нашей страны.

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли выразил благодарность министру культуры Катара Шейху Абдулрахману бен Хамаду Аль Тани за поддержку в организации Дней культуры Азербайджана: "Искренние дружеские отношения лидеров наших стран сыграли важную роль в достижении высокого уровня связей между Азербайджаном и Катаром в различных сферах. Как и в сотрудничестве в политико-экономической сфере, мы должны работать над развитием отношений в культурной сфере. Должны быть реализованы проекты, которые будут способствовать взаимной популяризации богатой культуры двух стран".

Министр подчеркнул, что согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева в этом году празднуется 530-летие со дня рождения всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули. Сыгравший исключительную роль в развитии азербайджанской литературы в средние века, Мухаммед Физули писал свои произведения на азербайджанском, арабском и персидском языках. Его богатое творчество известно не только в Азербайджане, но и во всем мире. Проведение 530-летия Мухаммеда Физули впервые за пределами Азербайджана в Национальной библиотеке Катара имеет большое значение и носит символическое значение.

В завершение своего выступления Адиль Керимли выразил благодарность всем, кто приложил усилия для организации Дней культуры Азербайджана в Катаре.

В своем выступлении директор Азербайджанской национальной библиотеки, профессор Керим Таиров предоставил информацию о сотрудничестве между национальными библиотеками двух стран. По его словам, проведение Дней культуры Азербайджана в Катаре послужит углублению связей в библиотечной сфере. Он также рассказал о переведенной на арабский язык книге академика Евгения Бертельса "Великий азербайджанский поэт Низами". "Низами Гянджеви, живший и творивший в XII веке, является одним из уникальных гениев, которых азербайджанский народ подарил мировой культуре. Книга "Великий азербайджанский поэт Низами" переведена на несколько языков. Перевод написанного в 1940 году этого фундаментального научного труда на арабский язык будет способствовать более близкому знакомству всего арабского мира с бесценным наследием великого азербайджанского поэта и мыслителя", - сказал К.Таиров.

Затем был показан видеоматериал, посвященный жизни и творчеству великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули.

Секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал об идейно-художественных особенностях творчества Мухаммеда Физули и его влиянии на литературную мысль в тюрко-исламском мире.

Затем состоялось выступление мугамного трио. Исполнение мугамов и теснифов молодыми певцами было встречено аплодисментами.

В завершение участники мероприятия ознакомились с выставкой "Культура Азербайджана, имеющая древние корни". Гости также отведали азербайджанские национальные сладости.

Напомним, что с 21 по 24 февраля в Катаре при организационной поддержке Министерства культуры проходят Дни культуры Азербайджана.

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