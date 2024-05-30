Выставка "Зона комфорта" - Увлекательное путешествие с Ульвией Ахундовой

Пребывание в зоне комфорта позволяет опираться на имеющийся опыт, в то время как новый опыт может вызвать паузу и тревогу. Зона комфорта вселяет уверенность и ограничивает беспокойство...

В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в Баку состоялось открытие персональной выставки молодой талантливой художницы Ульвии Ахундовой под названием "Зона комфорта", сообщает Day.Az.

Экспозиция вызвала большой интерес, среди гостей были именитые мастера кисти, представители творческой интеллигенции и молодёжи. Выступившие председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов, преподаватель художницы Севиндж Абидова отметили оригинальность представленных работ, которые предлагают увлекательное путешествие в мир релакса и заветных воспоминаний, собранных из ее путешествий. Были высказаны пожелания дальнейших творческих успехов. На выставке представлено более сорока работ, созданных на протяжении четырех лет.

Используя различные художественные стили, Ульвия умело передает сущность комфорта и красоту, которую можно найти именно в моменты спокойствия. Ее работы отражают пейзажи ее путешествий и погружают во внутренние ландшафты эмоций и воспоминаний, создавая захватывающее повествование, которое перекликается с собственным опытом зрителя, нашедшего утешение и радость в простых жизненных удовольствиях. Искусство Ульвии Ахундовой можно описать как её личное, философское исследование бытия.

"Зона комфорта" - это захватывающий опыт, призванный перенести зрителя в пространство легкости, комфорта и ностальгии. Понятие "зона комфорта" означает место или ситуацию, где человек чувствует себя в безопасности и расслабленно как дома. Искусно созданные художественные работы вызывают чувство тепла, безопасности и удовлетворения, приглашая погрузиться в красоту заветных воспоминаний и блаженство релакса.

"Искусство - это неотъемлемая часть моей жизни. В работах я выражаю свои эмоции и делюсь историями из своего подсознания, отображая различные переживания, эмоции и фрагменты жизни. Эти переживания и значимые события имеют для меня особое значение, переплетаясь с повествованием о путешествиях и оставляя глубокий отпечаток на жизненном пути", - отметила Ульвия Ахундова, пригласив всех на выставку со словами "Добро пожаловать в зону комфорта".

Выставка продлится до 5 июня.

24-летняя Ульвия Ахундова является разносторонним художником, живописцем, куратором и консультантом по арт-бизнесу. Родилась в Баку, изучала изобразительное искусство в Университете искусств в Лондоне и получила степень магистра в области арт-бизнеса в Институте искусств Сотбис (Sotheby's). С 2020 по 2023 годы успешно курировала три выставки, а в декабре 2023 года провела персональную выставку под названием "DETENTE", продемонстрировав свое уникальное видение и художественное мастерство. В этом году она стала членом Союза художников Азербайджана. Ее многогранная роль в мире искусства объединяет творчество со стратегической проницательностью и способствует содержательным диалогам посредством её искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!