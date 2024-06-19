В Гянджинской государственной филармонии с большим успехом представлена опера "İntizar"

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках серии мероприятий по случаю 90-летнего юбилея Союза композиторов Азербайджана с большим успехом состоялся показ оперы "İntizar" (Ожидание), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Опера "İntizar" председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде была представлена Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета. Автор либретто - ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Наргиз Пашаева.

Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, художник-постановщик - народный художник Таир Таиров, дирижер - заслуженный артист Эйюб Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

В спектакле выступили - народный артист Акрам Поладов, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, Илаха Эфендиева, Сабина Вахабзаде, Турал Агасиев, солисты Талех Яхъяев, Фахмин Ахмедли.

Действие произведения разворачивается на фоне трагических событий, происходивших в недавнем прошлом Азербайджана - в Карабахе, в контексте общечеловеческой темы вечной борьбы Добра и Зла. Злые силы, вторгшиеся в гостеприимный край предательским путем и хитростью, разоряют его, жестоко убивают людей, изгоняют жителей с родной земли. Отзвук этих страшных событий отслеживается на примере судьбы одной семьи. В опере, состоящей из двух частей и семи картин, композитор с большим мастерством и профессионализмом передает драматизм событий посредством сольных арий, хоровых и оркестровых партий. Одновременно в опере нашел воплощение оптимистический взгляд на будущее. Так, с выражением большой веры в победу произведение завершается призывом к борьбе.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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