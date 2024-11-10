Azerbaijan Dance Festival Open to the World и "Ночь танцующих бриллиантов"

В этом году Баку вновь стал центром притяжения для танцоров и поклонников танцевального искусства со всего мира. В самом сердце Азербайджана в JW Marriott Absheron во второй раз состоялось масштабное танцевально-спортивное и культурное событие, которое объединило Azerbaijan Dance Festival и грандиозный вечер "Ночь танцующих бриллиантов".

Как передает Day.Az, три дня праздника танца, в программе которого состоялись Чемпионат мира WDC среди профессионалов по европейской шоу программе, Чемпионат Европы по латиноамериканской шоу программе и Международный танцевальный конгресс.

Организаторами события выступили Азербайджанский танцевальный союз (AZDC) во главе с его президентом, народной артисткой Азербайджана Тараной Мурадовой и компания SRDS во главе с Ольгой Краснянской и Эльдаром Джафаровым. Отметим, что секретарь и создатель AZDC Эльдар Джафаров и его супруга, руководитель комитета по развитию спортивного бального танца Анна Сажина являются семикратными чемпионами мира, на протяжении многих лет представляя Азербайджан на мировой арене.

Баку, с его уникальной атмосферой, древним наследием и гостеприимством, превратился в место встречи истинных ценителей танца. Гости фестиваля высоко оценили величественную архитектуру и душевных, открытых людей Азербайджана. Танцоры и зрители отметили, что проведение чемпионатов в Баку придает этому событию особую изюминку, делая его уникальным среди других танцевальных конкурсов.

Столицу Азербайджана посетили участники фестиваля из более чем 20 стран, среди которых Япония, Китай, Сингапур, Казахстан, Россия, Турция, Германия, Великобритания, Италия, США, Швеция, Бельгия, Швейцария, Франция и другие.

В течение двух дней состоялись Открытые мировые турниры в европейской, латиноамериканской программах и American Smooth. Более 500 пар и сольных исполнителей выступили на паркете в Открытых чемпионатах мира по бальным, латинским и Smooth танцам среди любителей, молодежи, юниоров и детей, пар Pro Am. Pro-Am турнир прошел в шести направлениях - Latin, Ballroom, American Rhythm, American Smooth, Argentine tango, Caribbean Mix в категориях A, B и C.

Украшением Azerbaijan Dance Festival в этом году стал Чемпионат мира WDC среди профессионалов по европейской шоу программе, победителями которого стали Владлен Кравченко и Марианна Бутузова, а также Чемпионат Европы по латиноамериканской шоу программе, где золотыми призерами стали Андрей Ларин и Нина Траутз.

SRDS в третий раз подарил азербайджанской публике уникальное гала-шоу "Ночь танцующих бриллиантов", на котором собрались лучшие танцевальные пары мира. Финальные выступления WDC Чемпионата мира среди профессионалов по европейской шоу программе и WDC Чемпионат Европы по латиноамериканской шоу-программе стали хайлайтом Night of the Dancing Diamonds. Соревнования такого уровня проводятся здесь в третий раз и является знаковым мировым танцевальным событием для Азербайджана. Ведущим гала-шоу стал заслуженный деятель искусств, народный артист России, президент Российского танцевального Союза, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета, президент Евро-Азиатского танцевального совета Станислав Попов.

В рамках Азербайджанского танцевального фестиваля также состоялся Международный танцевальный конгресс, который стал настоящей академией мастерства для всех участников. На конгрессе выступили именитые мировые эксперты в области бальных танцев, среди которых - Gaynor Fairweather, Donnie и Heidi Burns, Mirko Saccani, Robin и Rita Short, John Kimmins, Caterina Arzenton, Barbara McColl, Hannes Emrich, Ольга Форапонова, Талят Тарсинов, Эльдар Джафаров и Анна Сажина, Warren Boyce, Alessio Potenziani, Alex Ivanets, Viktor Nikovskiy, Руслан Айдаев, Евгений Смагин, Полина Казаченко. Конгресс стал неотъемлемой частью фестиваля, подарив возможность лично пообщаться с мировыми лидерами танцевального искусства и приобщиться к их профессиональному опыту.

Особую атмосферу фестиваля создавал аккомпанемент симфонического оркестра под руководством Бориса Мягкова, который второй год создает потрясающие музыкальные аранжировки известнейших музыкальных произведений Азербайджана.

В рамках Azerbaijan Dance Festival состоялась ещё одно важное событие - был подписан международный договор о сотрудничестве между Бакинской хореографической академией и Челябинским государственным институтом культуры. В рамках подписания данного договора состоялась первая учредительная конференции, где были представлены доклады ведущих специалистов в области хореографии, таких как Станислав Попов, Валентин Решетников, Талят Тарсинов и Эльдар Джафаров, а также состоялся первый практический семинар по дисциплине Solo Smooth®, организованный при поддержке SRDS и AzDC.

В завершении уже по традиции гости фестиваля окунулись в культуру Азербайджана: особенным этот день сделали экскурсии по достопримечательностям Баку с известным историком и телеведущим Фуадом Ахундовым.

Эти три дня были настоящим праздником искусства: от захватывающих выступлений до ярких эмоций и впечатлений, которые останутся в памяти надолго. Танцоры покоряли зрителей красотой, мастерством и невероятной харизмой, а атмосфера фестиваля заставляла каждого почувствовать себя частью этого фееричного шоу.

Азербайджанский танцевальный фестиваль снова доказал, что Баку - идеальное место для роста и вдохновения в мире танца, куда хочется возвращаться снова и снова.

От всей души благодарим все участников, победителей, гостей, коллег, партнеров и всех, кто стал частью первого Azerbaijan Dance Festival и благодаря кому состоялся этот трехдневный праздник танца и красоты! С нетерпением ждем вас в следующем году на Azerbaijan Dance Festival 2025.

Результаты фестиваля: https://azdf.world/results

Отдельные слова благодарности партнёрам и спонсорам фестиваля:

Генеральному партнёру и спонсору фестиваля, соучредителю Azerbaijan dance festival & Night of the Dancing Diamonds, компании SRDS во главе с ее президентом Ольгой Краснянской.

Официальным партнерам фестиваля: JW Marriott Premium Park Hotel, The Port Club Baku

Официальным спонсорам: AZAL - Azerbaijan airlines, VilaVermont, The Heritage, Vertango Design, Merci Baku Restaurant

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