Президент Монголии посетил Национальный музей истории Азербайджана

Президент Монгольской Народной Республики Ухнаагийн Хурэлсух, прибывший в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, посетил Национальный музей истории Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в музее.

Директор музея академик Наиля Велиханлы выразила удовлетворение тем, что встречает гостей в музее.

В ходе встречи были обсуждены культурные и исторические связи между Азербайджаном и Монголией.

Президент Монголии осмотрел экспонаты музея, ознакомился с древним культурным наследием и историей Азербайджана. В то же время внимание Президента привлекли представленные в новой экспозиции музея монгольский халат и редкие нумизматические образцы, который были найдены в ходе археологических раскопок в Мингячевире и отражают культурные связи Монголии и Азербайджана.

Знакомство с музеем произвело на гостей хорошее впечатление.