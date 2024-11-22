https://news.day.az/culture/1709731.html Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" - ФОТО Хоровое пение играет важную роль в музыкальной культуре. Это одна из древнейших традиций, которая не только не угасла за прошедшие тысячелетия, но и достигла в своём развитии новых вершин.
Для гостей COP29 представлена программа "Музыка без границ" - ФОТО
Хоровое пение играет важную роль в музыкальной культуре. Это одна из древнейших традиций, которая не только не угасла за прошедшие тысячелетия, но и достигла в своём развитии новых вершин.
Международный центр мугама и Хор имени Джахангира Джахангирова (художественный руководитель - заслуженный педагог Тарана Юсифова) в рамках культурных мероприятий в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) представили концертную программу "Музыка без границ", сообщает Day.Az.
На вечере прозвучали хоровые произведения азербайджанских и мировых композиторов.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре