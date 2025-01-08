https://news.day.az/culture/1721572.html Скончался известный турецкий писатель - ФОТО Скончался известный турецкий писатель Селим Илери. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, писатель ушел из жизни в возрасте 75 лет. Илери, который начал писать произведения в различных жанрах литературы с 1970-х годов, считается одним из самых плодовитых писателей.
Скончался известный турецкий писатель - ФОТО
Скончался известный турецкий писатель Селим Илери.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, писатель ушел из жизни в возрасте 75 лет.
Илери, который начал писать произведения в различных жанрах литературы с 1970-х годов, считается одним из самых плодовитых писателей.
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