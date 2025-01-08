Скончался известный турецкий писатель Селим Илери.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, писатель ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Илери, который начал писать произведения в различных жанрах литературы с 1970-х годов, считается одним из самых плодовитых писателей.