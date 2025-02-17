Азербайджанские и российские солисты выступили с совместной программой - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием "Волшебство хора", сообщает Day.Az.
Государственная хоровая капелла под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народной артистки Азербайджана Гюльбаджи Имановой и хор "Возрождение" России под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженной артистки России Татьяны Ждановой представили произведения азербайджанских, европейских и русских композиторов.
В концертной программе выступили солисты заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт, Аяз Керимов, Васиф Гусейнов (тар), Фариз Гусейнов (кяманча), Алексей Базанов, Анна Гольнева (скрипка), Александр Прохоров, Анастасия Павелко, Денис Тараненко, Арсений Беляев (флейта), Юрий Дунаев (флейта), Никита Турский, Евгений Лапшин, Иван Пшеничный, Арсений Берлаев, Юрий Дунаев, Анна Гольнева, Алексей Шибанов, Юрий Каранин и Василий Михутин.
Фото - Кямран Багиров.
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