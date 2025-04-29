Азербайджан представит ИСЕСКО данные о культурных памятниках в Западном Азербайджане

Международным организациям, в том числе ИСЕСКО, будет представлена информация о текущем состоянии памятников культуры Западного Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

Он отметил, что эти памятники являются также частью исламского мира и мировой цивилизации в целом, и их разрушение является преступлением против мировой культуры.

"У нас имеется реестр культурных памятников Западного Азербайджана и мы представим международным организациям, в том числе ИСЕСКО, информацию об их текущем состоянии. С использованием возможностей этих организаций мы постараемся предотвратить продолжающийся процесс разрушения образцов азербайджанской мусульманской культуры в Западном Азербайджане", - сказал он.

Азиз Алекберли отметил, что, как известно, недавно в ЮНЕСКО, а также в другие международные организации было направлено обращение в связи с кварталом Тепебаши, другими памятниками культуры, в том числе с мечетью Тепебаши, построенной Аббасгулу ханом Иреванским, для предотвращения их разрушения.