"Воскресное чтиво" Day.Az: "Руины разрушенных судеб"

В рамках рубрики "Воскресное чтиво" Day.Az представляет рассказ нашего постоянного читателя Николаса Гусейнова.

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Ночь. Кладбище. Могилы. Тишина. Он уже давно обзавелся привычкой гулять среди мирно спящих, некогда живых людей. Бурбон медленно окутывал его разум своими объятиями. Звуки войны, медленно переходящие в тихий свист. Война уже давно была окончена, но он запомнил каждый звук, каждый голос, каждое лицо. Каждый свет, угасающий в глазах его сотоварищей. Каждое лицо, замертво падающих врагов. Рев двигателей танков. Свист вылетающих снарядов. Сумасшествие. Хаос... Глоток бурбона... Тишина. Свист в ушах... Осколок утерянной счастливой жизни в виде довоенных воспоминаний. Глоток бурбона. Тишина. Свист в ушах. Армейский жетон, все еще висящий на шее как напоминание о войне. Очередное надгробие без имени. Неизвестный солдат, погибший в бою. Он медленно царапает пулей свое имя на надгробии. Возможно, тут мог лежать и он сам. Глоток бурбона. Тишина. Свист в ушах. Он падает на колени. Слезы. Бесшумный крик души. Тишина. Свист в ушах...

Тишину нарушил голос незнакомого человека.

- Наверное, он умер во время воздушной бомбардировки... - сказал незнакомец.

- Ты еще кто? - испуганно спросил Джефф. Обернувшись, он увидел молодого парня, одетого во вражескую форму.

- Не бойся, я тебя не трону. Я уже, в принципе, никого и никогда не трону. - сказал солдат.

Присмотревшись, Джефф узнал это лицо. То самое лицо, которое он хочет забыть. Стереть. Но никак не может. Он был его первой жертвой. Молодой и неопытный парнишка, который просто решил покурить. Нервы тогда сдавали у всех. Была тишина. Он потерял бдительность и зажег сигарету. Сигарета в ночи была не лучшей идеей. Джефф поразил его прямо в голову. У парнишки, как и у его каски, не было никаких шансов перед снайперской пулей. Смерть была моментальная. Джефф с ужасом смотрел на него.

- Но ведь я...но ведь ты...ты ведь мертв! - вскрикнул Джефф, с ужасом в глазах.

-Да. Но ты не бойся. Я не держу на тебя зла. Да и я даже не понял, что произошло. Я даже звука выстрела не услышал. Мечтаешь умереть, да никак не осмелишься? Видимо, моя смерть была куда более легкой, чем твоя жизнь. - усмехнулся солдат.

- Как такое возможно? Почему ты здесь? Что за бред, что тебе от меня нужно? Ты не можешь быть реальным! Это все какой-то бред! - не унимался Джефф.

-Ничего мне не нужно. Я не знаю как это возможно. Может быть, я просто проекция в твоей голове. Может у тебя галлюцинации. Ну а может... Я твоя совесть?- зловеще произнес солдат.

- Боже, это бред, это бреед, оставь меня в покое!! Исчезни!! - крикнул Джефф, и попытался отойти назад, но споткнулся об камень и упал на спину.

- Да не бойся - тихо произнес солдат, медленно подходя к Джеффу. - Я всего лишь поговорить хотел. Физического вреда я тебе нанести не могу. Даже жаль как-то. Ведь ты сейчас такой беспомощный. Как я в тот день, когда ты застрелил меня. А ты ведь помнишь этот день. Прекрасно помнишь. Несмотря на то, что было затишье, я был до ужаса напуган. Каждую секунду мы думали, что вот-вот снова начнется. Кто-то молился, кто-то просто готовил оружие к бою. А я... А я просто захотел покурить. Я совершил ошибку, я подошел к окну и сделал всего пару затяжек. А дальше... - истязал Джеффа солдат.

- Заткнись, заткнись, заткнись!!! Это была война, там все кого-то убивали! А мы были врагами, и это был мой долг! - пытался оправдаться Джефф.

Солдат достал из кармана три фотографии.

- Мне тогда было всего 22 года. Вот, посмотри, это - моя невеста. Я хранил ее фото прямо у сердца. Мы так любили друг друга. После войны мы хотели построить дом около озера, наше маленькое гнездышко. Она готовила изумительный яблочный пирог. Боже, вкусить бы еще разок этого пирога... А это - мой младший брат, ему было 15 когда я записался в добровольцы. Наверное уже школу окончил. Мы с ним любили ходить на рыбалку к берегу озера. А это мои родители. В последнем письме я написал маме, как сильно скучаю, что все нормально, что жив, здоров. Через день ты меня подстрелил... - рассказывал солдат.

- Прекрати, прекрати, прекрати! - взмолился Джефф, прикрыв уши.

- Ты сам можешь прекратить все это, Джефф, все в твоих руках. Ты ведь не просто так везде носишь с собой оружие... - намекнул солдат, указав на кобуру.

Джефф сорвался с места. Он просто бежал. Бежал подальше, спотыкаясь, и теряя равновесие... Чертов бурбон... Оглянувшись, Джефф увидел, что солдат пропал. Он остановился около могилы некоего Стива Брауна, героически павшего в боях в Европе. Вокруг стояла гробовая тишина. Залпом выпив остатки бурбона, Джефф яростно разбил бутылку об надгробие, упал на колени и, что есть силы, закричал. И снова тишина.

Ночь. Кладбище. Могилы. Тишина. Выстрел... Тишина...