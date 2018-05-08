Азербайджан станет основным поставщиком природного газа в Грузию - ДЕТАЛИ
8 мая 2018 14:16 188
В 2019 году Азербайджан будет основным поставщиком природного газа в Грузию".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе. Он сообщил, что в 2019 году Азербайджан сможет полностью удовлетворить спрос Грузии на природный газ.
Отметим, что в этом году Грузия отказалась от импорта газа из России. Прогнозируемые поставки газа в Грузию на текущий год составляют 2,689 млрд. кубометров. 99,65% от этого объема приходится на долю Азербайджана.
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