В Азербайджане откроется завод по производству шприцев - ФОТО

Упаковка лекарств на совместном азербайджано-российском заводе в Пираллахинском промышленном парке начнется в первом квартале 2019 года.

Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на расширенном заседании коллегии министерства экономики Азербайджана сказал глава ведомства Шахин Мустафаев.

По словам министра, в промышленном парке в настоящее время продолжается строительство предприятий по производству различной фармацевтической продукции на общую сумму в 100 миллионов долларов.

Кроме азербайджано-российского завода, в первом квартале года ожидается открытие завода по производству шприцев. Продукция завода будет поставляться не только на внутренний, но и зарубежные рынки.

В этом месяце, добавил министр, в Пиралахинском промышленном парке, появился еще один резидент - компания Absheron Saffron Ltd, которая займется переработкой шафрана и производством из него различной продукции. На предприятии будет открыто 50 новых рабочих места.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана в сентябре 2016 года. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от платы различных налогов и таможенных пошлин.

В промпарке действует пять резидентов - производитель детских подгузников компания IFFA, Hayat Pharm (совместная азербайджано-российская компания), Diamed Co, Caspian Pharmed (совместная азербайджано-иранская компания).

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