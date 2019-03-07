Во втором квартале 2019 года в Азербайджане планируется открыть авиарейс Гянджа-Нахчыван-Гянджа. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Кабинета министров об итогах деятельности за 2018 год.

Как отмечается, у ЗАО "Азербайджанские авиалинии" имеются технические возможности для осуществления авиарейса Гянджа-Нахчыван-Гянджа.

"В настоящее время проводятся работы для повышения экономической привлекательности этого авиарейса и предотвращения дополнительных убытков", - говорится в отчете.

Отметим, что авиарейс Гянджа-Нахчыван уже неоднократно закрывался и вновь возобновлялся. Полеты осуществлялись четыре раза в неделю на самолетах Embraer E-190, а их продолжительность составляла 1,5 часа.