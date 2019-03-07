Гянджу и Нахчыван свяжет новый авиарейс
7 марта 2019 12:10 176
Во втором квартале 2019 года в Азербайджане планируется открыть авиарейс Гянджа-Нахчыван-Гянджа. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Кабинета министров об итогах деятельности за 2018 год.
Как отмечается, у ЗАО "Азербайджанские авиалинии" имеются технические возможности для осуществления авиарейса Гянджа-Нахчыван-Гянджа.
"В настоящее время проводятся работы для повышения экономической привлекательности этого авиарейса и предотвращения дополнительных убытков", - говорится в отчете.
Отметим, что авиарейс Гянджа-Нахчыван уже неоднократно закрывался и вновь возобновлялся. Полеты осуществлялись четыре раза в неделю на самолетах Embraer E-190, а их продолжительность составляла 1,5 часа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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