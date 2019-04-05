Пострадавшим в ТЦ "Диглас" выплатили полмиллиона манатов
5 апреля 2019 16:47 227
До сегодняшнего дня были рассмотрены обращения 57 предпринимателей, пострадавших в результате пожара в торговом центре "Диглас" в Баку.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с предпринимателями сгоревшего торгового центра.
Как отметил министр, этим предпринимателям уже выплачена финансовая помощь в размере 570 тысяч манатов.
Всего же на прошлой неделе были проведены встречи с 441 предпринимателем, еще 90 предпринимателей обратились сегодня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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