До сегодняшнего дня были рассмотрены обращения 57 предпринимателей, пострадавших в результате пожара в торговом центре "Диглас" в Баку.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с предпринимателями сгоревшего торгового центра.

Как отметил министр, этим предпринимателям уже выплачена финансовая помощь в размере 570 тысяч манатов.

Всего же на прошлой неделе были проведены встречи с 441 предпринимателем, еще 90 предпринимателей обратились сегодня.