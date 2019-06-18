Проведение 110-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в Баку было очень важно.

Об этом на пресс-конференции по итогам сессии, проведенной 16-18 июня в Баку, сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Нагиев отметил, что в Баку приехали администрации по туризму 37 стран: "Было весьма важно познакомить их с культурным наследием Азербайджана".

Глава Госагентства также добавил, что согласно контракту, заключенному с Китаем, в Азербайджан приедет много туристов из этой страны.

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