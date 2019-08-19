Day.Az представляет интервью информационного агентства Trend c главой азербайджанского представительства "Лаборатории Касперского в Азербайджане Мушвигом Мамедовым.

Как долго "Лаборатория Касперского" присутствует в Азербайджане?

Я, как официальный представитель", начал работу в Азербайджане в 2015 году. Но решения компании были доступны для пользователей этого региона уже более 15 лет, просто раньше они предлагались через офисы в других странах.

Какую долю рынка антивирусной защиты занимает ваша компания в Азербайджане? Есть ли планы по расширению деятельности?

Позиции "Лаборатории Касперского" довольно сильны на рынке Азербайджана, и мы рассчитываем и дальше усиливать свое присутствие. В начале этого года мы заключили соглашение о партнерстве с компанией AzInTelecom, вместе мы обеспечиваем киберзащиту корпоративных облачных инфраструктур, виртуальной среды и физических серверов.

С кем вы сотрудничаете больше - с государственным или частным сектором?

Мы готовы предлагать решения для любых компаний, от малого бизнеса до международных корпораций. Безусловно, в первую очередь, о необходимости создания комплексной системы киберзащиты задумываются организации, которые ответственно подходят к работе с информацией и внутренним процессом. Соответственно, мы больше сотрудничаем с государственными и крупными компаниями. Сейчас мы наблюдаем развитие частного бизнеса и планируем активно работать и в этом секторе.

Какой ваш продукт пользуется наибольшим спросом в Азербайджане?

Пока в Азербайджане задумываются больше о защите конечных устройств, поэтому пользователи отдают предпочтение Kaspersky Internet Security, а бизнес - Kaspersky Security for Business.

Со стороны компаний в последние полтора года мы наблюдаем растущий интерес и к другим решениям: тренингам для сотрудников для повышения цифровой грамотности, защите электронной почты, защите от сложных целевых атак, безопасности виртуальных и облачных сред.

Какие сектора в Азербайджане больше всего подвергаются кибератакам? Назовите самую громкую атаку за последние годы?

Важно понимать, что большинство вредоносных объектов рассылаются веерно, поэтому кибератакам подвергаются все сектора. По нашей статистике, в первые пять месяцев 2019 года 20 процентов частных и 11 процентов корпоративных пользователей в Азербайджане столкнулись с интернет-угрозами. Именно поэтому каждому необходимо задуматься об антивирусной защите.

Наиболее сложная атака, которую мы наблюдали в последнее время в Азербайджане - MuddyWater. Основные мишени этой атаки - государственные и военные структуры, телекоммуникационные компании и учебные заведения по всему миру. Атака происходила следующим образом: злоумышленники рассылали персонализированные фишинговые письма с вложением в виде документа Office, при открытии которого программа просила активировать встроенные макросы. В случае согласия пользователя происходило заражение устройства. (Технические подробности - https://securelist.com/muddywater/88059/). В результате атаки на компьютеры устанавливался бэкдор - вредоносы, которые позволяют удаленно управлять зараженным устройством.

Насколько уязвимы финансовые структуры, в том числе банки в Азербайджане?

Банки очень ответственно подходят к киберзащите, они постоянно инвестируют в системы безопасности, из-за чего доля успешных кибератак относительно невелика. Но поскольку финансовые организации являются привлекательной мишенью для злоумышленников, риск подобных атак остается высоким.

По нашему опыту, наиболее часто финансовые организации сталкивались с атаками вредоносного ПО, фишингом, атаками на клиентов банка, атаками на банкоматы и т.д. Большинство этих угроз отсекаются с внедрением защитных решений, но, конечно, большое внимание необходимо уделять защите от таргетированных атак и работе с самым слабым звеном любой организации - людьми.

Присутствуют ли в Азербайджане решения "Лаборатории Касперского" для промышленности?

У нас большой портфель решений для промышленности, которые мы готовы предложить в Азербайджане: это и аналитические отчеты нашего промышленного Kaspersky ICS CERT, и сервисы по реагированию на инциденты, и набор технологий и сервисов для защиты всех уровней производственных систем, включая серверы SCADA, операторские панели, инженерные рабочие станции, ПЛК, сетевые соединения и персональное оборудование. Главное преимущество наших специализированных продуктов - сохранение непрерывности и стабильности технологических процессов.

Каковы планы развития бизнеса Лаборатории Касперского в Азербайджане на ближайшие годы?

Как я уже говорил, мы планируем развиваться во всех направлениях. Это как увеличение клиентской базы наших продуктов для защиты конечных устройств, так и предложения специализированных услуг для различных отраслей. Сюда относится ритейл, финансы, промышленность, а также частные пользователи.

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