В текущем году в Азербайджане ожидается производство 100 тысяч тонн сертифицированных семян.

Об этом заместитель завотделом по регистрации и семенному контролю сортов растений Агентства аграрных услуг Хагани Мамедов сказал на пресс-конференции, посвященной теме "Нынешнее состояние семеноводства и агрохимические услуги", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам заместителя завотделом, в 12 региональных центрах по сертификации семян (Губа, Барда, Гекгель, Гах, Сальян, Товуз, Шамахы, Шеки, Уджар, Лянкяран, Бейлаган и Сабирабад) и в Республиканском центре сертификации семян (Абшерон) проводятся анализы по качеству высаживания семян.

"Центры оснащены современными приборами и оборудованием, и фермеры могут проверить в лабораториях качество сертифицированных семян. Очень важно, чтобы сорт был выбран правильно в соответствии с климатическими и почвенными условиями региона", - отметил Мамедов.

Для приобретения семян фермеры могут получить информацию на www.axa.gov.az.

Было отмечено, что в ближайшее время впервые планируется проведение ярмарок продаж семян.

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