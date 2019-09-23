За восемь месяцев 2019 года число китайских граждан, посетивших Азербайджан, достигло 17 тысяч человек, в то время как в соответствующий период 2018 года этот показатель составил 13 тысяч человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Флориана Зенгстшмида.

По словам исполнительного директора, в настоящее время наблюдается заметная тенденция роста числа китайских туристов в Азербайджан.

"Китай обладает большим туристическим потенциалом, что открывает перспективы для расширения сотрудничества с Азербайджаном", - сказал Зенгстшмид на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджанским бюро по туризму и действующими в Китае онлайн-платформами Ctrip и Qyer. Общее число пользователей этих интернет-ресурсов достигает 400 миллионов.

Отметим, что документ был подписан в рамках мероприятия "Азербайджан-Китай Roadshow on Travel Trade", в котором приняли участие 12 туристических компаний Азербайджана и около 250 туристических компаний из трех крупнейших городов Китая.

Меморандум нацелен на разработку туристического продукта, сориентированного на китайский рынок, а также на увеличение числа китайских граждан, посещающих Азербайджан.

Сообщается, что с 16 по 21 сентября, в рамках визита в Китай, Бюро туризма Азербайджана провело серию презентаций в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине.

В ходе двусторонних встреч стороны обсудили возможности сотрудничества и обменялись мнениями относительно предстоящих планов.

Встречи в формате B2B (Business-to-Business) проводились среди организаций, специализирующихся в различных областях туризма.

Отметим, что официальное представительство Азербайджанского бюро туризма действует в Пекине с декабря 2018 года.

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