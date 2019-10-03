Немецкие машиностроительные компании, а также компании, занимающиеся строительством заводов, планируют деловые визиты в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Томас Барайсс.

"В последние годы несколько бизнес-делегаций из Германии посетили Азербайджан. За последние годы я несколько раз бывал в Азербайджане. Последний визит делегации Федерального министерства экономики и энергетики Германии в Азербайджан состоялся в сентябре 2019 года. Эта делегация включала в себя представителей компаний, специализирующихся на модернизации промышленности и инфраструктуры. На ближайшие годы запланированы дальнейшие визиты, в том числе немецких машиностроительных компаний и компаний по строительству заводов", - сказал он.

Барайсс отметил, что правительство Германии поддерживает деятельность немецкой промышленности в Азербайджане путем развертывания своих инструментов внешней торговли и инвестиций, которые включают, в частности, экспортные гарантии и инвестиционные гарантии, доступные для прямых иностранных инвестиций Германии за рубежом.

"С момента своего создания в 2011 году германо-азербайджанская межправительственная группа также активно продвигает германо-азербайджанские экономические отношения, работая над интенсификацией нашего двустороннего экономического сотрудничества, расширяя его рамки и поддерживая конкретные проекты. Германо-азербайджанская торговая палата была создана в Баку в 2012 году. Более 120 немецких и азербайджанских компаний являются членами организации, которая является важным игроком в усилиях по развитию наших двусторонних экономических отношений", - добавил он.

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