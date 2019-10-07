Приток десятков миллиардов прямых инвестиций, ускоренный темп развития национальной экономики - это результат реформы совершенствования инвестиционного климата в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом пишет таджикское агентство Avesta.

В недавнем отчете Doing Business-2020 Всемирный банк включил Азербайджан в двадцатку самых передовых стран-реформаторов, говорится в статье.

Согласно отчету, Азербайджан упростил предпринимательскую деятельность в четырех сферах, одной из которых стала регистрация недвижимого имущества.

Высокие показатели, полученные Азербайджаном в отчете Doing Business-2020, являются результатом упрощения регистрации собственности, усиления гражданского фактора, включая проведение социальных кампаний и внедрение интенсивной электронизации.

Власти страны запускают все новые виды электронных услуг, чтобы облегчить регистрацию предпринимательской деятельности, получение лицензии, недвижимого имущества, подачи заявлений, документов и другое. Услуги в сфере регистрации имущества являются более эффективными, гражданам предоставляется единое пространство, в котором им оказываются услуги, соответствующие всем мировым стандартам, а функциональные услуги в связи с регистрацией имущества стали более доступными. Основной целью здесь является минимизация контактов между гражданами в процессе регистрации недвижимости, а также повышение эффективности и оперативности в этой области за счет упрощения регистрации собственности.

Правительство Азербайджана разработало механизмы поддержки для стимулирования прямых инвестиций. Данный механизм включает в себя преференции, субсидии, льготные налогообложения и кредитование, введена система таможенных льгот. Благодаря этому Азербайджан входит в десятку стран, в которых легче всего начать бизнес, что указывает на то, что в республике создан благоприятный инвестиционный климат.

Понятно, что для богатой энергоресурсами страны большая часть инвестиции идет именно в нефтегазовый сектор. Важно знать, что правительство республики за последние годы создало максимально комфортные условия для инвесторов, заинтересованных во вложении средств в энергетику. Это также касается альтернативных источников энергии, в том числе, солнечной энергии, которая сулит серьезные инвестиции. В силу наличия благоприятных природных условий, Азербайджан считается одним из самых удобных мест развития возобновляемых источников энергии. Именно такими комфортными условиями и объясняется готовность многих иностранных инвесторов вкладывать средства в энергетический сектор республики.

Приток инвестиций в страну не ограничивается только нефтегазовым сектором. Государством оказывается необходимая поддержка для привлечения инвестиций и внедрение новых технологий в сельское хозяйство, промышленность и машиностроение.

Благодаря своему стратегическому расположению Азербайджан, который находится на стыке Европы и Азии, обладает хорошей возможностью для развития транспортной коммуникации, в том числе железнодорожных путей. Наличие транспортных сообщений Север-Юг, Восток-Запад, проходящих через Азербайджан, промышленные парки, имеющие доступ к инвестиционному поощрению - это показатель успешного развития национальной экономики. Существующие транспортные и логистические возможности создают новую ситуацию. Таким образом, Азербайджан становится одним из транспортных центров, и, следовательно, объем перевозимых через территорию страны грузов будет увеличиваться с каждым годом. Потому, многие зарубежные компании в сфере переработки сельхозпродукции, сбору автотранспорта, строительных материалов создали совместные предприятия, чтобы могли экспортировать производимую продукцию. На сегодня в Азербайджане зарегистрировано сотни предприятий с зарубежным капиталом.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!