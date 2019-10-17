Стоимость продукции реализованной в розничной торговой сети Азербайджана за январь-сентябрь 2019 года возросла на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,6 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend, чуть выше 13,947 миллиарда манатов торгового оборота составили продовольственные товары, напитки и табачные изделия, а 13,630 миллиарда манатов - непродовольственные товары. Стоимость реализованной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,6 и 3,3 процента соответственно.

За отчетный период 45,9 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 4,7 процента - напитки и табачные изделия; 18,1 процента - текстильные изделия, одежду и обувь; 6,2 процента - электрические товары и мебель; 5,5 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,8 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 17,5 процента - на другие непродовольственные товары.

За январь-сентябрь 2019 года 20,9 процента продуктов потребления были реализованы в торговых предприятиях; 49,7 процента - частными предпринимателями; а 29,4 процента - на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 27,9 процента, а частных предпринимателей на 0,6 процента, а на рынках и ярмарках показатель понизился на 6,3 процента.

За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 309,8 маната, что на 13,5 маната выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания, напитки и табачные изделия 156,7 маната, а на непродовольственные товары 153,1 маната.

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