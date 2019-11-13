Азербайджан откроет второй Торговый дом (ТД) в Китае. Об этом сообщает министерство экономики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Торговое представительство Азербайджана в Китае, Вейнаньская зона технологического и экономического развития и китайская компания "Xian Camel Guest E-Commerce Co.Ltd" подписали меморандум о сотрудничестве по созданию ТД Азербайджана в городе Вейнань провинции Шэньси", - отмечается в сообщении.

Меморандум подписан в рамках II Китайской международной импортной выставки в Шанхае. В целом на выставке, которая прошла с 5 по 10 ноября приняли участие 26 азербайджанских компаний.

В настоящее время в Китае действуют два Винных дома и один Торговый дом Азербайджана.

Во время выставки азербайджанские компании также провели переговоры с зарубежными коллегами и подписали дистрибьюторские и закупочные соглашения.

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